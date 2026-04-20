Более 80% жалоб жителей региона связаны с работой управляющих компаний и ветшающим жильём.

Проблемы жилищно-коммунального хозяйства остаются главной темой обращений жителей Калининградской области в региональное отделение ЛДПР. И более 80% всех жалоб граждан так или иначе связаны с работой управляющих компаний, состоянием жилого фонда и несправедливыми тарифами.

Анализ обращений показывает, что действующая система управления не обеспечивает должного качества услуг. Жители регулярно сталкиваются с переносом сроков капитального ремонта, ветшающим жилым фондом и отсутствием реакции со стороны обслуживающих организаций. Текущие механизмы лицензирования и контроля, по оценке экспертов, полностью провалились.

В этих условиях особую актуальность приобретает инициатива председателя ЛДПР Леонида Слуцкого о передаче сферы ЖКХ под полный государственный контроль. В калининградском региональном отделении партии считают такой шаг единственным, способным переломить ситуацию.