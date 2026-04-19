Немного хмурое небо и абсолютный штиль: прогноз погоды в Калининграде и области на 19 апреля

В воскресенье, 19 апреля, в регионе будет безветренно, по-весеннему тепло и облачно. Об этом пишут в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Сегодня нас ждет последний относительно комфортный день в обозримой перспективе. Утром будет облачно с прояснениями, местами могут пройти небольшие кратковременные дожди — радар фиксирует их сейчас у западного побережья и на юге области», — отмечают синоптики.

К обеду, как ожидается, небо прояснится, а затем в Калининграде и по области будет малооблачно и сухо. Воздух прогреется до +13...+15 градусов, местами — до +16. У моря может быть прохладнее: от +9 до +12.

В течение дня ветер будет слабым или умеренным, а к вечеру местами усилится порывами. По данным метеостанции в Храброво, утром температура воздуха составляла +10 градусов, наблюдался штиль.