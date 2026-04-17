Баранина с душком: на Центральном рынке Калининграда торговали просроченным мясом

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Из 15 предпринимателей, торгующих свежим мясом на Центральном рынке Калининграда, трое предлагали покупателям просроченную говядину и баранину. Нарушения выявили специалисты Россельхознадзора в ходе проверки, которую провели 15 апреля.

Один из мясников не смог предоставить соответствующие ветеринарные документы на продукцию, которой торговал. В базе данных системы контроля «Цербер» информация о владельце торговой точки отсутствовала. По мнению специалистов надзорного ведомства, это свидетельствует «о реализации продукции вне государственного контроля, без подтверждения её биологической безопасности».

Коллеги нарушителя предлагали охлаждённую баранину на кости, которая поступила на прилавок ещё 2 апреля. По всем нормам срок реализации мяса подошёл к концу. Кроме того, выявлена реализация индивидуальным предпринимателем баранины на кости охлаждённой с истекшим сроком годности. Предприниматели попытались представить документы с датой выработки 14 апреля, но соответствующие сертификаты были оформлены уже после осмотра и погашены через несколько секунд.

В Россельхознадзоре считают, что такие махинации проводятся, чтобы реализовать продукцию неизвестного происхождения.