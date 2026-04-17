Калининград в конце апреля останется без трамваев

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде с 24 по 27 апреля будут ремонтировать трамвайные рельсы. На эти дни электротранспорт заменит специальный автобус №5Т, который будет курсировать от ул. Химической до Судостроительной. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Новая» пятёрка пойдёт по следующему маршруту: ул Химическая, проспект Мира, ул. Карла Маркса, Космонавта Леонова, Советский проспект, пл. Победы, ул. Черняховского, 9 Апреля, Московский проспект, ул. Октябрьская, проспект Калинина, ул. Дзержинского, Аллея смелых, Судостроительная.

В обратном направлении: ул. Судостроительная, Аллея смелых, Дзержинского, Октябрьская, Московский проспект, ул. 9 Апреля, Черняховского, пл. Победы, Советский проспект, ул. Комсомольская, Карла Маркса, проспект Мира, ул. Химическая. В рабочие дни на временный маршрут выйдут пять автобусов, в субботу и воскресенье — четыре.

Информацию о временной отмене трамвайного движения со схемой маршрута автобуса №5Т разместят на остановках.