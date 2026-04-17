В Московском районе Калининграда ворона сбросила с крыши кирпич на играющего трёхлетку (видео)

С крыши двухэтажного дома на улице Новикова, 18-20, рухнул кирпич, едва не травмировав трёхлетнего мальчика. Об этом «Клопс» рассказала мама ребёнка Елена. 

«Мимо этого дома ходим в садик каждый день, идём по тротуару обычно. В среду, 15 апреля, сынишка побежал на полянку у здания и занялся сбором камушков и веточек. Я почему-то испытала непонятную тревогу и увела ребёнка обратно на дорожку. В ту же секунду в миллиметре от него упал кирпич», — с ужасом вспоминает калининградка. 

По словам Елены, на треснувшей трубе сидела ворона и трапезничала. Скорее всего, она нечаянно сбросила камень вниз.

По словам женщины, труба на крыше дома продолжает разрушаться — ситуация может повториться. «Тревожно, поэтому по этой дорожке ходит много людей в сад и близлежащую школу», — рассказала Елена. 

«Клопс» отправил запрос в администрацию города с просьбой разобраться. 

Городская среда Происшествия