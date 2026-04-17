В Калининграде ищут владельца старого бетонного столба, который торчит на территории поликлиники (фото)

В Калининграде ищут владельца старого бетонного столба, который торчит на территории поликлиники на ул. М. Расковой. Конструкция разрушается и может быть небезопасной, пожаловалась горожанка Ольга Л. в официальном паблике губернатора Алексея Беспрозванных во «ВКонтакте».

Калининградку возмущает, что столб не только не был демонтирован во время недавней реконструкции поликлиники, но даже организация, у которой он находится на балансе, до сих пор не установлена. Такой вывод она сделала из ответа на своё обращение в областное правительство в марте текущего года. Пока удалось понять только, что Городскому РЭС опора не принадлежит — об этом женщине сообщили «Россети Янтарь».

«Почему демонтаж столба не был своевременно предусмотрен проектом? Почему за три года не определили, чей это столб?

Кто ответит, если столб упадёт на людей?» — риторически спрашивает Ольга.

Руководство медицинского учреждения надеется до конца месяца получить ответы на запросы о принадлежности столба, а также о компании, которая сможет провести экспертизу, ответил Ольге в комментариях представитель областного минздрава.

«Только эксперты с соответствующей технической подготовкой могут определить степень риска, — отмечено в сообщении. — После того, как установят владельца бетонной опоры и проведут экспертизу, примут решение о её дальнейшей судьбе: использовать или демонтировать».