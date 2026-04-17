«Желаю им победы!»: компания юных спортсменов в Гусеве помогла молодой матери (фото)

Компания юных калининградских спортсменов пришла на помощь молодой маме из Гусева. Об этом рассказала «Клопс» сама Диана.

В среду, 15 апреля, девушка выходила из супермаркета с тремя тяжёлыми сумками в руках. Рядом у входа смеялись и болтали несколько подростков. И как раз в этот момент один из пакетов в руках у Дианы лопнул. Но помощь пришла раньше, чем она собрала покупки.

«Эти мальчики сразу подбежали ко мне, — рассказывает Диана. — Предлагали даже проводить до дома!»

Это оказалось излишним, но ребята всё-таки донесли ей пакеты до машины и загрузили в салон. Растроганная девушка попросила разрешения их сфотографировать и выложить в гусевском паблике в соцсетях, но мальчики объяснили, что они калининградцы, а в город приехали на соревнования.

«Хочу передать огромное спасибо родителям этих парней за воспитание! — говорит Диана. — Надеюсь, они заняли призовые места».