В Калининградской области примут закон о патриотическом воспитании — Кропоткин

В региональном парламенте подготовили проект закона «О патриотическом воспитании в Калининградской области». Об этом «Клопс» рассказал председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин в пятницу, 17 апреля.

«Законопроект, разработанный при участии прокуратуры области, находится на контроле и на этапе последующего внесения в Заксобрание. Прежде всего он направлен на укрепление духовно‑нравственного воспитания и сохранение исторической памяти в регионе», — объяснил Кропоткин.

Подобные инициативы уже рассматриваются в ряде других субъектов Российской Федерации: в Мурманске, Архангельске и Новгороде. Это делается для того, чтобы прийти к некому стандарту и единообразию.