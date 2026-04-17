Около 40% ожогов тела: подробности о состоянии мужчины, пострадавшего в смертельном пожаре в Черняховске

Мужчина, который пострадал в смертельном пожаре в Черняховске, находится в тяжёлом состоянии. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона в пятницу, 17 апреля.

43-летний владелец горевшей квартиры страдает хроническим инфекционным заболеванием. Минувшей ночью его доставили в ЦГКБ, с тех пор медики борются за его жизнь. У мужчины около 40% ожогов тела, он на ИВЛ. Прогноз неблагоприятный, добавил источник.