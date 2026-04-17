В крупных торговых сетях Калининграда продавали йогурт сомнительного качества

Калининградская компании «Вектор» хранила и продавала йогурты с нарушением соответствующих регламентов. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

В компании не смогли подтвердить качество продукции под торговой маркой «Чудо» от московского производителя АО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН». Общий вес партии кисломолочных продуктов со вкусом вишня-черешня, банан-клубника-манго и персик-маракуйя составил 341 кг.

«Уполномоченными лицами ООО «Вектор» после аннулирования ВСД (ветеринарных сопроводительных документов) небезопасная продукция с отсутствием прослеживаемости была введена в оборот и частично направлена в адреса ИП Куракова Н.О., ООО «Виктория Балтия», ООО «Евроритейл», ООО «Метро кэш энд керри», ООО «Народный магазин». Уполномоченные лица данных предприятий осуществили гашение транспортных сертификатов на продукцию с аннулированными производственными сертификатами», — говорится в сообщении надзорного органа.

После истечения срока годности йогурты были списаны, а не утилизированы соответствующим способом, как предписано в Федеральном законе № 184 «О техническом регулировании».

«Двум уполномоченным лицам аннулирован доступ посредством ФГИС «ВетИС», информация о получателях продукции направлена в Управление Роспотребнадзора по Калининградской области», — рассказали в Россельхознадзоре о принятых мерах.