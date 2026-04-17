Сенатор предложил установить в Калининграде памятник Рюрику

Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков предложил поставить в регионе памятник первому правителю Руси князю Рюрику. Такое заявление член Совфеда сделал на Балтийском культурном форуме в Светлогорске в четверг, 16 апреля.

«Мы знаем, что на этой земле были славянские племена или, по крайней мере, торговля со славянскими племенами задолго до немецкого прихода. Мы должны об этом напоминать нашим детям. Считаю, что в Калининграде должен быть памятник Рюрику — основателю русского государства. Возможно, с цитатой Ломоносова на этом памятнике», — сказал Шендерюк-Жидков.

Это поможет сохранить историческую память. «Когда мы ставим памятник, то мы прежде всего к этой памяти обращаемся. Важно, чтобы мы эти нарративы передавали нашим детям», — отметил сенатор.

Он добавил, что по одной из исторических версий Рюрик происходил из славянского племени с берегов Балтийского моря. В частности, такой гипотезы придерживался Михаил Ломоносов.