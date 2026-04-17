Поисковики передали сыну фронтовика орден Красного Знамени, найденный на Бальге — Кропоткин

Волонтёры поискового отряда «Совесть» передали орден Красного Знамени, найденный на Бальге в декабре 2025 года, родным офицера-фронтовика. Об этом «Клопс» сообщил председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин.

Встреча с сыном гвардии майора Петра Михайловича Костина прошла в региональном парламенте. В мероприятии участвовали учащиеся кадетских и юнармейских классов лицея № 17.

«Орден был утрачен в последние дни января 1945 года во время отражения прорыва немецких войск с юго-запада в только что окружённый советскими войсками город-крепость Кёнигсберг», — рассказал Андрей Кропоткин.

Майор Пётр Костин вернулся с войны и прожил долгую и плодотворную жизнь, трудясь в народном хозяйстве.

Пётр Михайлович Костин 23 июня 1941 года пошёл добровольцем на фронт. Воевал командиром взвода в составе группы лейтенанта Титова разведотдела Брянского фронта. В дальнейшем воевал в разведструктурах разных стрелковых дивизий. Был награждён ещё одним орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией», юбилейными медалями в связи с празднованием годовщин Великой Победы.