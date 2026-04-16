«Дети не в себе!»: два хулигана терроризируют суши-бары в центре Калининграда (видео)

Два неизвестных хулигана, по виду 12-13 лет, изводят персонал суши-баров в центре Калининграда. Они опрокидывают мебель, грубо ругаются, сбрасывают на пол чужие вещи, рассказала «Клопс» повар одного из кафе, Диана.

Последнее их вторжение произошло во вторник, 14 апреля. Диана была на смене, когда пацаны начали приставать к администратору, требуя продать им за 60 рублей сет из 32 порций роллов.

За эти деньги можно взять разве что соевый соус», — уточнила повар.

Получив ожидаемый отказ, парочка принялась носиться по залу, хватать листовки со стойки и декор со столов, орать и плевать на пол и в сотрудников. Девушка сразу узнала дебоширов по голосу: до этого она работала в другом баре по соседству, куда они наведывались каждые несколько дней.

«Эти малолетки ходят по суши-барам, кидают в двери стеклянные бутылки, стучат, попрошайничают, требуют деньги, доводят поваров до белого каления!

Дети неадекватные, без присмотра!»

Диана вышла в зал и попросила хулиганов уйти, пригрозив, что сейчас позовёт на помощь повара из соседнего суши-бара. Тот однажды уже их выпроваживал. Подростки не послушались, начав «материться, как взрослые мужики», а потом попытались вывести из бара на улицу трёхлетнюю Дианину дочку, которая ждала маму тут же в помещении.