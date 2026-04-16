Мединский рассказал, какая судьба ждёт башню Врангеля в Калининграде

В Башне Врангеля разместят штаб-квартиру Российского военно-исторического общества (РВИО) и отделение Союза писателей России. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский на пресс-подходе во время Балтийского культурного форума в Светлогорске в четверг, 16 апреля.

«С губернатором Калининградской области у нас есть очень хорошая общая идея — восстановить одну из исторических башен в центре Калининграда, где будет находиться штаб-квартира регионального отделения Военно-исторического общества, клуб любителей истории и Калининградское отделение Союза писателей России. Ещё музейное пространство будет находиться. Это также будет место для выставок, для досуга», — перечислил Владимир Мединский.

Как пояснили «Клопс» в правительстве региона, речь идёт о башне Врангеля.

Строительство башни Врангеля закончилось в 1843 году. Она являлась частью бастионного оборонительного кольца Кёнигсберга. Вокруг неё располагался ров, остатки которого сохранились до сих пор. Толщина стен достигает трёх метров. В 1945 году здесь шли бои.