«Любовь у них, весна»: житель Светлого запечатлел милую возню двух ёжиков (видео)

В Светлом заметили милую возню и игру двух ёжиков. Позитивным видео с «Клопс» поделился местный житель Алексей Костылев.

Рано утром в четверг, 16 апреля, Алексей вышел во двор, чтобы прогреть машину. Вдруг его внимание привлёк фыркающий ёжик, бегающий вокруг другого.

«У меня утро началось с позитива! Игрища двух маленьких ежат — не знаю, как вы, но я впервые такое вижу!», — поделился своим восторгом мужчина.

Председатель общества охотников Калининградской области Олег Белкин считает, что увиденное Алексеем не что иное, как брачные игры.

«Любовь у них, весна. Если второй не фыркает, то это точно самка», — объяснил собеседник «Клопс».

Олег Белкин напомнил, что ёжики при всей их умильности — переносчики бешенства. Не стоит брать их в руки и селить у себя дома.