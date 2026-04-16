В Калининграде две частные клиники после писем омбудсмена и бесед с общественницей отказались от 49 абортов

В Калининграде две частные клиники отказались проводить 49 абортов после писем аппарата уполномоченного по правам человека и общения со Светланой Лариной, которая возглавляет региональное отделение Союза православных женщин. Об этом, ссылаясь на ежегодный доклад омбудсмена Владимира Никитина, пишет «РБК Калининград» в четверг, 16 апреля.

Правозащитник отметил, что в прошлом году письма направили владельцам шести медцентров, у которых были лицензии на прерывание беременности в Калининградской области. В них учреждения призывали отказаться от практики абортов и тем самым, как отмечается в докладе, внести вклад в «демографическое возрождение страны».

«При общении с представителями частных клиник им разъяснялись положения закона о защите беременной женщины от склонения к абортам, передавались материалы в защиту жизни до рождения и в защиту здоровья матери и ребёнка. Выяснилось, что из шести частных клиник, в которые были направлены письма, две отказались от совершения 49 абортов», — сказал Никитин.

Отдельное письмо отправили в клинику в Черняховске, где проводят медикаментозные аборты. Как сообщил уполномоченный по правам человека, руководитель учреждения пообещала разместить полученные материалы на стенде.  

В прошлом году в Калининградской области число абортов сократилось на 27%. Женщинам рассказывали о возможных последствиях для здоровья и оказывали социально-психологическую поддержку.

Ситуация вокруг абортов в России
В Калининграде две частные клиники после писем омбудсмена и бесед с общественницей отказались от 49 абортов
