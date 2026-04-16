В центре Калининграда из-за ремонта тротуара перенесли остановку пригородных автобусов (схема)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде из-за ремонта тротуара на улице Театральной до 25 апреля меняют место остановки нескольких пригородных автобусов. Об этом пишут в телеграм-канале городской администрации.

Маршруты №105, 106 и 107 будут останавливаться на одной площадке с городскими автобусами №5, 8, 24, 36, 72 и троллейбусом №2. Новая точка посадки находится ближе к фонтану в сквере Шиллера — примерно на 50 метров дальше от привычного места.

«При этом автобусы‑экспрессы № 205э и № 207э не будут останавливаться у сквера — посадка на эти маршруты осуществляется на остановке «ТЦ "Маяк"». Во всём остальном расписание движения автобусов остаётся без изменений. Приносим извинения за временные неудобства — ремонт необходим для обеспечения вашей безопасности!» — говорится в сообщении.