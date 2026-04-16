«Водоканал» затеял строительство канализации в микрорайоне Космодемьянского за 111,9 млн рублей

Областной «Водоканал» намерен построить канализацию в микрорайоне Космодемьянского на улицах Алданской и Лужской. Информация об аукционе размещена на сайте госзакупок в среду, 15 апреля.

В торгах могут принять участие только компании малого и среднего бизнеса. Срок окончания заявок — 4 мая.

Начальная цена контракта — 111,9 млн рублей. На все работы отводится 7,2 месяца с момента его подписания.

Подрядчик должен согласовать все раскопки с администрацией Калининграда, подготовить проект организации дорожного движения. При необходимости улицы, на которых будут вестись работы, перекроют. После окончания строительства подрядчик обязан восстановить нарушенное благоустройство.