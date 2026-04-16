«Водоканал» затеял строительство канализации в микрорайоне Космодемьянского за 111,9 млн рублей

Областной «Водоканал» намерен построить канализацию в микрорайоне Космодемьянского на улицах Алданской и Лужской. Информация об аукционе размещена на сайте госзакупок в среду, 15 апреля.
В торгах могут принять участие только компании малого и среднего бизнеса. Срок окончания заявок — 4 мая.
Начальная цена контракта — 111,9 млн рублей. На все работы отводится 7,2 месяца с момента его подписания.
Подрядчик должен согласовать все раскопки с администрацией Калининграда, подготовить проект организации дорожного движения. При необходимости улицы, на которых будут вестись работы, перекроют. После окончания строительства подрядчик обязан восстановить нарушенное благоустройство.
На ул. Орудийной ввели ограничение движения из-за прокладки канализации.