На восстановление проводки после пожара в девятиэтажке на Инженерной потратили уже 180 тысяч рублей — УК (фото)

В многоэтажном доме на Инженерной, который пострадал от сильного пожара, начался ремонт. Как девятиэтажку приводят в порядок и какие обнаруживаются проблемы, рассказали «Клопс» в Совете дома и УК «АРС Домик».

Самой большой бедой, по данным на четверг, 16 апреля, стало электроснабжение — полностью обесточены стояки в том крыле, где пламя уничтожило квартиру. Эту проблему решили устранять незамедлительно, уточнил «Клопс» Дмитрий Зинчук, директор УК. На пятый день после происшествия проводка отремонтирована примерно на 60%.

«Восстанавливаем, — говорит Дмитрий Владимирович. — Своими силами, понятное дело, не можем сделать. Привлекли подрядную организацию. С ценой они ещё окончательно не определились: там с каждым днём новые и новые дефекты вылезают. Сейчас порядка 180 тысяч мы уже туда вложили».

Свет на верхние три этажа планируют дать уже сегодня. Остальным жильцам придётся ещё немного подождать.

Осложняет ситуацию то, что в аварийном корпусе практически нет приватизированного жилья: там расположены преимущественно коммунальные квартиры. Среди семей, которые их занимают, есть и неблагополучные, и неплательщики за коммунальные услуги. При этом «АРС Домик» принял дом под управление только прошлой осенью, со всеми накопившимися долгами.

Жители многоэтажки свою «управляйку» поддерживают и очень переживают за её благополучие. Совет дома уже побывал на личном приёме у начальника управления жилищных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов.

Квартира, в которой, как предполагается, находился очаг возгорания, тоже муниципальная. Поэтому её, как поняли активисты, администрация Калининграда восстановит в любом случае. Но с остальными последствиями, от чистки закопчённого фасада до замены оплавленных окон, выбитых дверей, испорченных полов и потолков, калининградцам сейчас надо справляться самостоятельно.

«Нас сориентировали, что если будет доказана вина погибших в пожаре людей, то ремонтно-восстановительные работы сначала берёт на себя наша УК, — говорит Ольга Чебрякова, член Совета дома. — А потом она через суд выставляет претензии на возмещение убытков к администрации города. Но по сроку это будет полгода и более!»

Бросать работы на полдороге в УК не собираются, несмотря на размер грядущих затрат. «Всё очень сложно, — признаёт Дмитрий Зинчук. — Сиюминутно пока тянем. Но помощь, конечно, очень нужна. Понятное дело, что мы будем обращаться в администрацию. чтобы нам всё возместили.

Но останавливаться мы не можем. Короче, сделаем, потом будем разбираться».

Совет дома обратился за помощью к губернатору области, депутатам, администрации Калининграда. Жильцы напоминают, что здание находится в пяти минутах от Южного вокзала, рядом проходят оживлённые трассы, туристический квартал Понарт.

«Вид дома ужасающий, — сказано в письме, копию которого Ольга Чебрякова передала в редакцию. — Просим найти возможность помочь жителям и УК «АРС ДОМиК» путём выделения средств из бюджета... Не так часто происходят пожары в таком масштабе».