На восстановление проводки после пожара в девятиэтажке на Инженерной потратили уже 180 тысяч рублей — УК (фото)

В многоэтажном доме на Инженерной, который пострадал от сильного пожара, начался ремонт. Как девятиэтажку приводят в порядок и какие обнаруживаются проблемы, рассказали «Клопс» в Совете дома и УК «АРС Домик».
Самой большой бедой, по данным на четверг, 16 апреля, стало электроснабжение — полностью обесточены стояки в том крыле, где пламя уничтожило квартиру. Эту проблему решили устранять незамедлительно, уточнил «Клопс» Дмитрий Зинчук, директор УК. На пятый день после происшествия проводка отремонтирована примерно на 60%.
«Восстанавливаем, — говорит Дмитрий Владимирович. — Своими силами, понятное дело, не можем сделать. Привлекли подрядную организацию. С ценой они ещё окончательно не определились: там с каждым днём новые и новые дефекты вылезают. Сейчас порядка 180 тысяч мы уже туда вложили».
Свет на верхние три этажа планируют дать уже сегодня. Остальным жильцам придётся ещё немного подождать.
Осложняет ситуацию то, что в аварийном корпусе практически нет приватизированного жилья: там расположены преимущественно коммунальные квартиры. Среди семей, которые их занимают, есть и неблагополучные, и неплательщики за коммунальные услуги. При этом «АРС Домик» принял дом под управление только прошлой осенью, со всеми накопившимися долгами.
Жители многоэтажки свою «управляйку» поддерживают и очень переживают за её благополучие. Совет дома уже побывал на личном приёме у начальника управления жилищных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов.
Квартира, в которой, как предполагается, находился очаг возгорания, тоже муниципальная. Поэтому её, как поняли активисты, администрация Калининграда восстановит в любом случае. Но с остальными последствиями, от чистки закопчённого фасада до замены оплавленных окон, выбитых дверей, испорченных полов и потолков, калининградцам сейчас надо справляться самостоятельно.
«Нас сориентировали, что если будет доказана вина погибших в пожаре людей, то ремонтно-восстановительные работы сначала берёт на себя наша УК, — говорит Ольга Чебрякова, член Совета дома. — А потом она через суд выставляет претензии на возмещение убытков к администрации города. Но по сроку это будет полгода и более!»
Бросать работы на полдороге в УК не собираются, несмотря на размер грядущих затрат. «Всё очень сложно, — признаёт Дмитрий Зинчук. — Сиюминутно пока тянем. Но помощь, конечно, очень нужна. Понятное дело, что мы будем обращаться в администрацию. чтобы нам всё возместили.
Но останавливаться мы не можем. Короче, сделаем, потом будем разбираться».
Совет дома обратился за помощью к губернатору области, депутатам, администрации Калининграда. Жильцы напоминают, что здание находится в пяти минутах от Южного вокзала, рядом проходят оживлённые трассы, туристический квартал Понарт.
«Вид дома ужасающий, — сказано в письме, копию которого Ольга Чебрякова передала в редакцию. — Просим найти возможность помочь жителям и УК «АРС ДОМиК» путём выделения средств из бюджета... Не так часто происходят пожары в таком масштабе».
Предоставили питание, автобусы и туалет
Отдельно Совет дома просит выразить благодарность сотрудникам городского управления жилищных отношений, которые поддержали людей в ночь пожара и помогают теперь справляться с его последствиями.
«Людям были предоставлены тёплые автобусы, — рассказывает Ольга. — Было только три или четыре часа утра, транспорт не успел изначально прогреться, потому что их экстренно вызвали с гаражного парка. Но водители включили печки на полную мощь!
Уже на заре людям, у которых жильё пострадало от очага возгорания, предоставили временное жильё и трансфер! Пострадавших обеспечили горячим чаем и едой. Ближе к полудню установили биотуалеты.
Автобус с горячей пищей стоял во дворе до вечера, без конца работники этой команды ходили по подъезду, стучали по квартирам и приглашали согреться чаем и покушать. А к вечеру на заднем дворе установили контейнер для горелой мебели и отходов. Мы очень благодарны этому комитету. Пожалуйста, помогите теперь и нашей УК!»
Причины пожара в настоящее время выясняет экспертиза. Родственники погибших предполагают, что огонь мог вспыхнуть в комнате, где пожилой хозяин, занимавшийся ремонтом автомобилей, хранил оборудование.