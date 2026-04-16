В Калининградской области зарплаты на удалёнке за пять лет выросли почти в полтора раза — аналитики

За последние пять лет зарплаты жителей Калининградской области, работающих удалённо, выросли практически в полтора раза. Об этом говорится в исследовании сервиса hh.ru, опубликованном в четверг, 16 апреля.

В первом квартале 2026 года работодатели региона открыли более 600 вакансий с удалённым форматом работы — примерно столько же, сколько и пять лет назад. При этом доход на таких позициях заметно вырос: если в 2021 году медианная зарплата составляла 40,4 тысячи рублей, то к началу 2026-го она достигла 60,4 тысячи.

Больше всего на дистанционной работе в Калининградской области готовы платить менеджерам по продажам и работе с клиентами — в среднем 89,6 тысячи рублей. Следом идут их коллеги, которые занимаются маркетингом, — им предлагают около 75 тысяч.

Аналитики также отмечают, что сейчас удалёнка считается важным плюсом при выборе места работы. По данным сервиса Dream Job, каждый седьмой сотрудник упоминает такой формат в положительном ключе.

Наиболее распространён такой формат в IT-сфере, медиа и маркетинге, бизнес-сервисах и финансах. Среди профессий удалёнка чаще встречается у специалистов техподдержки, аналитиков и операторов контактных центров.