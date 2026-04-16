Вымерзшие лавровишни в декоративных вазонах в центре Калининграда заменили на туи (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Вымерзшие лавровишни в декоративных вазонах в пешеходной зоне на Рокоссовского в Калининграде заменили на туи. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

Первые новые растения появились в вазонах рядом с перекрёстком с улицей Соммера, в среду, 15 апреля, а к утру четверга они уже красовались во всех оставшихся. В общей сложности высажено 18 шаровидных кустарников породы туя западная.

Если причиной гибели лавровишен стали аномальные холода (в вазонах корневая система промерзает мгновенно), то у туи перспективы лучше: она считается одним из самых морозостойких видов среди тех, что используются в России для озеленения. Пример хвойников, которые соседствовали с лавровишнями на Рокоссовского, это подтверждает — к весне у них разве что подсохли отдельные ветки.

Туя западная, вечнозелёное хвойное дерево из семейства кипарисовых, в среднем выдерживает морозы от -29 °C до -34 °C. В Калининградской области с её мягкой зимой такая способность делает тую практически неуязвимой для вымерзания в открытом грунте, считают биологи, даже при посадке в вазон.

Горожане, сообщившие «Клопс» о замене высохших растений на новые, обратили внимание на оперативность, с которой сработали калининградские озеленители. Как сообщали в комитете городского хозяйства, к 20 марта ещё продолжались поиски источника финансирования для этого. Проблема в итоге решилась меньше чем за месяц.