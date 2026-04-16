В Калининграде дорожное предприятие оставило своего диспетчера без честно заработанных 740 тысяч рублей

В Калининградской области дорожно-эксплуатационное предприятие задолжало сотруднице около 740 тысяч рублей по зарплате и другим начислениям. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе регионального УФССП в четверг, 16 апреля.

Как уточнили в ведомстве, диспетчер вместе с коллегами пожаловалась руководству на неправильное начисление выплат за ночные смены, сверхурочную работу и труд во время отпуска. После этого на женщину стали давить: проводили служебные проверки, привлекали к дисциплинарной ответственности и угрожали увольнением по статье.

Не выдержав, сотрудница написала заявление по собственному желанию, но позже решила отстаивать свои права. Суд пришёл к выводу, что калининградку вынудили уволиться, признал приказ о расторжении трудового договора незаконным, восстановил её в должности и обязал предприятие выплатить положенные суммы, включая деньги за время вынужденного прогула.

Судебные приставы арестовали счета организации. Через месяц предприятие погасило долг. Руководству также пришлось заплатить исполнительский сбор в 88 тысяч рублей. Эти деньги уже перечислили взыскательнице.