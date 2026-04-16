На Невского начали ставить въездной знак, о котором власти Калининграда грезили с 2021 года

В Калининграде со стороны улицы Невского начали монтировать новый въездной знак, идею которого городские власти обсуждали ещё несколько лет назад. Об этом сити-менеджер Елена Дятлова написала в своём телеграм-канале в четверг, 16 апреля.

Подрядчик подготовил съезд, заканчивает установку свай и приступает к заливке фундаментной плиты. В мае, по словам чиновницы, из Санкт-Петербурга должны привезти металлоконструкции, а после их монтажа рабочие займутся декоративными элементами.

Новый знак будет высотой 25,2 метра. Его собираются выполнить «в современной архитектурной концепции» и оснастить подсветкой, чтобы конструкция была хорошо заметна и днём, и вечером. Одной из деталей станет жёлтый эрклёз — декоративный материал из кускового стекла, который должен имитировать янтарь. Завершить все работы подрядчику нужно к 1 октября 2026 года.