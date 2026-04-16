В Калининградскую область прилетел полпред президента в СЗФО Игорь Руденя

В Калининградскую область с рабочим визитом приехал полпред президента РФ в СЗФО Игорь Руденя. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Во время поездки федеральный чиновник побывал на военно-морской базе в Балтийске и поднялся на борт ракетного корабля «Наро-Фоминск», который несёт службу на Балтике. Полпред осмотрел корабль, пообщался с экипажем и ознакомился с условиями службы моряков.

После этого в Балтийске прошло совещание, посвящённое развитию военно-морской базы. В нём участвовали командующий Балтийским флотом Сергей Липилин, командир базы Алексей Жовтоножко и губернатор региона Алексей Беспрозванных. Как уточняется, участники обсуждали задачи военно-морских сил «по обеспечению безопасности региона в современных условиях».

Во время встречи Руденя подчеркнул, что вопросы поддержки семей военнослужащих и участников специальной военной операции должны решаться вовремя и в полном объёме.

В Балтийске полномочный представитель президента также возложил цветы к мемориалу на братской могиле советских воинов, погибших в апреле 1945 года. Ещё одной точкой поездки стал кафедральный Свято-Георгиевский морской собор Балтийского флота.