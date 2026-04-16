Овариальный резерв: как понять, что он снижается, и что с этим делать

Овариальный резерв закладывается до рождения и не пополняется в течение жизни. Каждый год количество фолликулов снижается, но этот процесс долгое время остаётся незаметным. Женщина не чувствует, как тает запас яйцеклеток, пока не сталкивается с трудностями при планировании беременности. Чтобы не пропустить момент, когда резерв на исходе, важно знать, на какие сигналы обращать внимание, какие методы диагностики действительно работают и что делать, если показатели оказались ниже нормы.

Снижение овариального резерва может проявляться по-разному. Вот основные маркеры, на которые стоит обратить внимание:

Изменение продолжительности менструального цикла.

Если цикл укорачивается (было 28–30 дней, стало 23–25), это может быть первым признаком истощения фолликулярного пула.

Скудные или нерегулярные менструации.

Объём выделений уменьшается, задержки месячных становятся чаще. Трудности с зачатием.

Если беременность не наступает при регулярной половой жизни в течение 6–12 месяцев, это повод проверить не только проходимость труб, но и овариальный резерв.

Головные боли, перепады настроения, снижение либидо.

Гормональный фон напрямую зависит от активности работы яичников.

Возраст 35+.

После 35 лет снижение фолликулярного резерва ускоряется. Даже при регулярном цикле вероятность быстрого истощения яичников выше.

Заподозрить снижение фолликулярного резерва можно по симптомам. Подтвердить — только лабораторно и инструментально. Для этого нужно произвести ультразвуковое исследование на 5–7-й день цикла с последующим контролем за доминантным фолликулом, а также сдать анализ крови на определение уровня АМГ (антимюллеров гормон). Это самый точный маркер овариального резерва. АМГ вырабатывается клетками фолликулов и напрямую отражает их количество. Если уровень низкий — фолликулов мало. Также можно определить в крови уровень ФСГ (фолликулостимулирующий гормон). Повышение ФСГ в начале цикла — косвенный признак того, что яичники работают на пределе. Помимо этого, можно сдать анализы на определение уровня ингибина В (дополнительный маркер, который используется в комплексе с АМГ и ФСГ).

Что же делать, если фолликулярный резерв снижен? Тактика зависит от возраста, степени снижения и репродуктивных планов. Если беременность планируется в ближайшее время, то важно не откладывать визит к врачу. Возможно, потребуется банальная стимуляция или подготовка к ЭКО. Если же беременность в данное время не в приоритете, то рекомендуется контроль овариального резерва не реже 1–2 раз в год, поддержка функции яичников, наблюдение у гинеколога-репродуктолога. Либо воспользоваться программой банкинга ооцитов (отложенного материнства), чтобы сохранить в запасе яйцеклетки для использования в последующем.

