Овариальный резерв: как понять, что он снижается, и что с этим делать

Овариальный резерв закладывается до рождения и не пополняется в течение жизни. Каждый год количество фолликулов снижается, но этот процесс долгое время остаётся незаметным. Женщина не чувствует, как тает запас яйцеклеток, пока не сталкивается с трудностями при планировании беременности. Чтобы не пропустить момент, когда резерв на исходе, важно знать, на какие сигналы обращать внимание, какие методы диагностики действительно работают и что делать, если показатели оказались ниже нормы.
Снижение овариального резерва может проявляться по-разному. Вот основные маркеры, на которые стоит обратить внимание:
- Изменение продолжительности менструального цикла.
Если цикл укорачивается (было 28–30 дней, стало 23–25), это может быть первым признаком истощения фолликулярного пула.
-
Скудные или нерегулярные менструации.
Объём выделений уменьшается, задержки месячных становятся чаще.
- Трудности с зачатием.
Если беременность не наступает при регулярной половой жизни в течение 6–12 месяцев, это повод проверить не только проходимость труб, но и овариальный резерв.
- Головные боли, перепады настроения, снижение либидо.
Гормональный фон напрямую зависит от активности работы яичников.
- Возраст 35+.
После 35 лет снижение фолликулярного резерва ускоряется. Даже при регулярном цикле вероятность быстрого истощения яичников выше.
Заподозрить снижение фолликулярного резерва можно по симптомам. Подтвердить — только лабораторно и инструментально. Для этого нужно произвести ультразвуковое исследование на 5–7-й день цикла с последующим контролем за доминантным фолликулом, а также сдать анализ крови на определение уровня АМГ (антимюллеров гормон). Это самый точный маркер овариального резерва. АМГ вырабатывается клетками фолликулов и напрямую отражает их количество. Если уровень низкий — фолликулов мало. Также можно определить в крови уровень ФСГ (фолликулостимулирующий гормон). Повышение ФСГ в начале цикла — косвенный признак того, что яичники работают на пределе. Помимо этого, можно сдать анализы на определение уровня ингибина В (дополнительный маркер, который используется в комплексе с АМГ и ФСГ).
Что же делать, если фолликулярный резерв снижен? Тактика зависит от возраста, степени снижения и репродуктивных планов. Если беременность планируется в ближайшее время, то важно не откладывать визит к врачу. Возможно, потребуется банальная стимуляция или подготовка к ЭКО. Если же беременность в данное время не в приоритете, то рекомендуется контроль овариального резерва не реже 1–2 раз в год, поддержка функции яичников, наблюдение у гинеколога-репродуктолога. Либо воспользоваться программой банкинга ооцитов (отложенного материнства), чтобы сохранить в запасе яйцеклетки для использования в последующем.
