25 апреля в Калининградском институте управления и Калининградском колледже управления пройдёт день открытых дверей

День открытых дверей в ККУ и КИУ — это не просто знакомство, а настоящий тест-драйв будущей профессии, где каждый абитуриент сможет примерить на себя роль студента и увидеть реальные перспективы для карьерного старта.

С 10:00 до 11:00 — регистрация участников мероприятия, работа интерактивных площадок.

В программе дня открытых дверей:

встреча с сотрудниками приёмной комиссии; презентации образовательных программ; мастер-классы от преподавателей; встречи с работодателями: информация о стажировках, вакансиях и реальных карьерных треках; выставка достижений студентов; открытый диалог и интерактивы от совета обучающихся.

Предварительная регистрация на день открытых дверей доступна:

на официальных сайтах:

— Калининградский колледж управления (программы СПО) — kku39.ru;

— Калининградский институт управления (программы ВО) — kiu39.ru.

по телефонам приёмной комиссии:

8 (4012) 50-89-40 или 8 (4012) 55-73-82.

С 20 июня 2026 года в КИУ и ККУ стартует приём документов на поступление. Ваш путь к профессиональным знаниям, личностному росту и успешной карьере начинается здесь!

День открытых дверей — ваш первый шаг!

Присоединяйтесь к команде КИУ и ККУ — управляйте будущим вместе с нами!