25 апреля в Калининградском институте управления и Калининградском колледже управления пройдёт день открытых дверей

25 апреля в Калининградском институте управления и Калининградском колледже управления пройдёт день открытых дверей - Новости Калининграда

Калининградский институт управления и Калининградский колледж управления приглашают на день открытых дверей, который пройдёт 25 апреля 2026 года в 11:00.

С 10:00 до 11:00 — регистрация участников мероприятия, работа интерактивных площадок. 

День открытых дверей в ККУ и КИУ — это не просто знакомство, а настоящий тест-драйв будущей профессии, где каждый абитуриент сможет примерить на себя роль студента и увидеть реальные перспективы для карьерного старта.

25 апреля в Калининградском институте управления и Калининградском колледже управления пройдёт день открытых дверей - Новости Калининграда
25 апреля в Калининградском институте управления и Калининградском колледже управления пройдёт день открытых дверей - Новости Калининграда

В программе дня открытых дверей:

  1. встреча с сотрудниками приёмной комиссии;
  2. презентации образовательных программ;
  3. мастер-классы от преподавателей;
  4. встречи с работодателями: информация о стажировках, вакансиях и реальных карьерных треках;
  5. выставка достижений студентов;
  6. открытый диалог и интерактивы от совета обучающихся. 

Предварительная регистрация на день открытых дверей доступна:

  1. на официальных сайтах:

— Калининградский колледж управления (программы СПО) — kku39.ru;

— Калининградский институт управления (программы ВО) — kiu39.ru.

  1. по телефонам приёмной комиссии: 

8 (4012) 50-89-40 или 8 (4012) 55-73-82.

С 20 июня 2026 года в КИУ и ККУ стартует приём документов на поступление. Ваш путь к профессиональным знаниям, личностному росту и успешной карьере начинается здесь! 

День открытых дверей — ваш первый шаг!

Присоединяйтесь к команде КИУ и ККУ — управляйте будущим вместе с нами!

Контакты приёмной комиссии:

  • Калининград, ул. Баженова, 4.

Телефон: 8 (4012) 55-73-82 / 8 (4012) 50-89-40.

  • Обособленное подразделение: г. Советск, Школьная ул., 15

Телефон: 8 963 291-63-72

