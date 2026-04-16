25 апреля в Калининградском институте управления и Калининградском колледже управления пройдёт день открытых дверей

Калининградский институт управления и Калининградский колледж управления приглашают на день открытых дверей, который пройдёт 25 апреля 2026 года в 11:00.
С 10:00 до 11:00 — регистрация участников мероприятия, работа интерактивных площадок.
День открытых дверей в ККУ и КИУ — это не просто знакомство, а настоящий тест-драйв будущей профессии, где каждый абитуриент сможет примерить на себя роль студента и увидеть реальные перспективы для карьерного старта.
В программе дня открытых дверей:
- встреча с сотрудниками приёмной комиссии;
- презентации образовательных программ;
- мастер-классы от преподавателей;
- встречи с работодателями: информация о стажировках, вакансиях и реальных карьерных треках;
- выставка достижений студентов;
- открытый диалог и интерактивы от совета обучающихся.
Предварительная регистрация на день открытых дверей доступна:
- на официальных сайтах:
— Калининградский колледж управления (программы СПО) — kku39.ru;
— Калининградский институт управления (программы ВО) — kiu39.ru.
- по телефонам приёмной комиссии:
8 (4012) 50-89-40 или 8 (4012) 55-73-82.
С 20 июня 2026 года в КИУ и ККУ стартует приём документов на поступление. Ваш путь к профессиональным знаниям, личностному росту и успешной карьере начинается здесь!
Контакты приёмной комиссии:
- Калининград, ул. Баженова, 4.
Телефон: 8 (4012) 55-73-82 / 8 (4012) 50-89-40.
- Обособленное подразделение: г. Советск, Школьная ул., 15
Телефон: 8 963 291-63-72
