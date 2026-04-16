Пар костей не ломит: Калининград готовится к первому масштабному чемпионату по коллективному парению «Балтийский пар»

В Калининграде наступает время «высоких градусов». 23 апреля столица Янтарного края примет событие, которого ещё не видел регион, — масштабный банный чемпионат по коллективному парению «Балтийский пар». Площадкой для этой жаркой битвы станет известный городской курорт «К8 СПА».
Битва титанов пара и веника
Коллективное парение — это зрелищное шоу, требующее от мастера не только физической выносливости, но и артистизма, глубокого знания физиологии и виртуозного владения паром. На чемпионате «Балтийский пар» соберутся лучшие пар-мастера, чтобы показать всю свою мощь.
Что ждёт зрителей и участников?
Экстремальное мастерство: участники продемонстрируют уникальные техники управления горячим воздухом, ароматами и паром.
Накал страстей: это состязание на выбывание, где судьи и гости будут оценивать каждое движение, каждый взмах веера или полотенца.
Ощущения «до костей»: главная фишка чемпионата в том, что гости смогут не просто понаблюдать со стороны, но и прочувствовать на себе разные виды парения.
Испытать новые эмоции: каждый мастер привносит в процесс свой авторский стиль — от мягкого обволакивающего тепла до мощного, пронизывающего жара.
Стать частью сообщества: разделить азарт чемпионата с единомышленниками в уютной и стильной атмосфере «К8 СПА».
Почему это нельзя пропустить?
Для Калининграда «Балтийский пар» — событие историческое. Впервые на одной площадке соберётся столько профессионалов индустрии пара. Это уникальный шанс для жителей города познакомиться с культурой парения, узнать секреты правильного парения и увидеть, как работают профессионалы высокого класса.
Градусы в этот день будут зашкаливать, а эмоции — бить через край. Такого уровня погружения в банную культуру город ещё не знал!
Информация для посещения
Не упустите возможность стать свидетелем (и участником!) самого горячего события этой весны. Количество мест на мероприятие ограничено, поэтому рекомендуем позаботиться о записи заранее.
Когда: 23 апреля.
Где: «К8 СПА», г. Калининград, Калязинская ул., 8.
Запись по телефону: +7 (4012) 33‑83‑38.
Приходите за своей порцией настоящего «Балтийского пара»!