В Калининграде в сквере у драмтеатра из-за ремонта трубы разрыли часть газона (фото)

На улице Грекова в сквере возле драмтеатра во время ремонта тепломагистрали разрыли часть газона и вскрыли участок у дороги. Об этом МП «Калининградтеплосеть» пишет в своём телеграм-канале в среду, 15 апреля.

«Выполнили замену 16 метров трубопровода. Речь идёт о второй части магистрали, где аварийные работы проводились в конце марта. Теперь, во избежание аварийной ситуации на том же участке, наши слесари и сварщики предусмотрительно выполнили обновление второй трубы магистрального трубопровода диаметром 325 миллиметров», — говорится в сообщении.

Из-за ремонта свет отключили в многоквартирных домах и соцучреждениях на улицах Носова, Кирова, Репина, Зоологической, Чайковского, Брамса и Генделя. Рабочие площадки развернули по обеим сторонам дороги, но движение машин не перекрывали.

Как уточнили на предприятии, старую трубу под дорогой уже заменили на новую. Когда траншею засыплют, бригада восстановит разрытые места — часть зелёной зоны и тротуар.