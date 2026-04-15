Голуби, погибшие на Летнем озере, птичьим гриппом не болели — минприроды

Голуби, тушки которых калининградцы с осени прошлого года находят валяющимися вокруг Летнего озера, опасными инфекциями заражены не были. Об этом сообщили «Клопс» в региональном минприроды в среду, 15 апреля.

Как отмечено в сообщении, после жалоб граждан на мор птицы специалисты дважды проводили исследования: сейчас, в апреле, когда проверили 12 проб от голубей и 2 — от уток, и осенью 2025 года.

«Проведён отбор проб патологического материала от девяти голов голубей и одной головы галки для проведения лабораторных исследований на высокопатогенный грипп птиц и болезнь Ньюкасла, — сказано в письме. — Результат исследований отрицательный».

Таким образом, причина гибели пернатых остаётся невыясненной.

Оба заболевания относятся к особо опасным карантинным вирусным инфекциям. Грипп вызывает вирус типа А, он характеризуется высокой смертностью среди птиц и риском передачи человеку. Болезнь Ньюкасла, или азиатская чума птиц, вызывает пневмонию, энцефалит и множественные поражения внутренних органов.

Специалисты министерства регулярно контролируют состояние городских водоёмов, в том числе и Летнего. Несанкционированные сбросы в него в настящее время не выявлены.

Администрация Калининграда, как отмечено в сообщении, установила систему аэрации для насыщения озера кислородом, предотвращения застоя воды, снижения риска «цветения» водорослей и поддержания здоровой экосистемы.