Жители Холмогоровки хотят провести митинг против затягивания строительства школы

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Жители посёлка Холмогоровка Зеленоградского района намерены провести митинг против бездействия местных властей. Об этом «Клопс» рассказала инициатор акции Раиса Куликова.

В среду, 15 апреля, уведомление о проведении мероприятия было направлено в администрацию Калининграда: митинг планируется в областном центре. Теперь власти города должны принять решение.

Как подчеркнула Раиса Куликова, поводом для акции стало отсутствие внятной и прозрачной градостроительной политики в отношении активно застраивающегося посёлка Холмогоровка Зеленоградского района.

«У нас строятся многоквартирные дома, общее количество жителей превысит 17 тысяч человек, но затягивается проектирование и строительство школы, — рассказала Куликова. — Дети, которые проживают в посёлке, не обеспечены средними и дошкольными заведениями».

Кроме того, жители недовольны отсутствием контроля за самовольным строительством промышленных предприятий в границах посёлка.

«Нам говорят, что никаких разрешений нет, но заводы вовсю возводятся и даже уже набирают рабочих, — отметила инициатор мероприятия. — При этом нет никаких экологических экспертиз и санитарно-защитных зон. Мы отмечаем нежелание должностных лиц вести конструктивный диалог с жителями и принимать реальные меры по развитию социальной, дорожной, транспортной, коммунальной инфраструктуры растущего посёлка».

Активисты намерены потребовать проведения публичных слушаний при изменении функциональных зон с участием жителей и обязательным учётом их мнения.