Из-за пожара в Багратионовском районе две семьи остались без крыши над головой (видео)

В посёлке Чехово Багратионовского района две семьи из-за сильного пожара остались без крыши над головой. Об этом рассказала «Клопс» местная жительница Ирина, родственница пострадавших.

Несчастье случилось во вторник, 14 апреля. Около полудня пожилые хозяева одной из квартир работали на огороде.

«Свёкор мой что-то культивировал, — рассказывает Ирина, — а мама моего мужа с Настей, женой брата, были в теплице. Вдруг услышали запах гари, побежали к дому, а там уже сверху дым повалил.

Они только дверь открыли, а оттуда как полыхнуло!»

Соседи вызвали скорую и пожарных, но огонь успел перекинуться и на крышу над второй половиной дома, которую занимает другая семья. Живущий там мужчина получил ожоги. Родственники Ирины, к счастью, серьёзно не пострадали, но крыша и комнаты в мансарде, а также вещи в них, мебель, бытовая техника у всех жителей дома пропали.

«Мама успела выхватить пакет с документами, там в одном месте всё лежало, — говорит Ирина. — Но телефон у неё сгорел. А у Насти не осталось вообще ничего...»

Сейчас погорельцы пытаются расчищать завалы, но спасать там, кроме кирпичных стен, уже нечего.