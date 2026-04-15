Клиенты «Почта Банка» могут перевести соцвыплаты в ВТБ

В рамках объединения двух банков клиенты могут открыть счёт и перевести свои соцвыплаты в ВТБ. Подать заявление о смене реквизитов можно на портале «Госуслуги», в МФЦ, СФР или у работодателя, срок рассмотрения — до 10 рабочих дней.

Можно получить новые реквизиты после перевода банковских продуктов на обслуживание в ВТБ с помощью дистанционного сервиса в пару кликов онлайн либо оформить дебетовую карту ВТБ с доставкой курьером или в офисах банка, включая почтовые отделения.

Для онлайн-оформления потребуется сделать несколько шагов в мобильном приложении или веб-версии «Почта Банка»:

1. Нажать на баннер «Станьте клиентом ВТБ» и далее на кнопку «Присоединиться».

2. В разделе с персональными предложениями от ВТБ подписать все документы онлайн.

3. Подтвердить переход кодом из СМС, после чего финансы и банковские продукты перейдут на обслуживание в ВТБ.

4. Подать заявление о смене реквизитов в МЦФ, СФР, у работодателя или через «Госуслуги».