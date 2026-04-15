Клиенты «Почта Банка» могут перевести соцвыплаты в ВТБ

В рамках объединения двух банков клиенты могут открыть счёт и перевести свои соцвыплаты в ВТБ. Подать заявление о смене реквизитов можно на портале «Госуслуги», в МФЦ, СФР или у работодателя, срок рассмотрения — до 10 рабочих дней.
Можно получить новые реквизиты после перевода банковских продуктов на обслуживание в ВТБ с помощью дистанционного сервиса в пару кликов онлайн либо оформить дебетовую карту ВТБ с доставкой курьером или в офисах банка, включая почтовые отделения.
Для онлайн-оформления потребуется сделать несколько шагов в мобильном приложении или веб-версии «Почта Банка»:
1. Нажать на баннер «Станьте клиентом ВТБ» и далее на кнопку «Присоединиться».
2. В разделе с персональными предложениями от ВТБ подписать все документы онлайн.
3. Подтвердить переход кодом из СМС, после чего финансы и банковские продукты перейдут на обслуживание в ВТБ.
4. Подать заявление о смене реквизитов в МЦФ, СФР, у работодателя или через «Госуслуги».
Если у клиента уже есть карта ВТБ, то достаточно просто самостоятельно подать заявление о смене реквизитов. Дополнительную карту выпускать не нужно.
Многие выплаты от государства, например пособия по беременности и родам, для семей с детьми и беременных женщин, по уходу за ребёнком до полутора лет, детям военнослужащих, а также компенсации расходов на жильё и ЖКХ и другие, можно перевести в ВТБ дистанционно. Для этого нужно подать заявление о смене реквизитов для получения выплаты на портале «Госуслуги» и указать в нём свой счёт в ВТБ. После рассмотрения заявления средства начнут поступать по новым реквизитам.
С начала объединения банков миллионы клиентов «Почта Банка» оформили продукты в ВТБ. При переходе новым клиентам доступны повышенные ставки по вкладам и накопительным счетам.
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.