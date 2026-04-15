В Светлогорске девушка вдохновила горожан напечь куличей для жителей дома престарелых (фото, видео)

Жительница Светлогорска Валерия, случайно заметив, как пожилой покупательнице не хватило в пекарне денег на кулич, решила угостить её пасхальной выпечкой — а в результате вдохновила на доброе дело десятки людей. Как это получилось, рассказала «Клопс» сама девушка. В четверг накануне Пасхи Валерия пила вместе с близкими кофе в одной из городских пекарен. Вдруг её внимание привлекла маленькая опрятная старушка в светлом пальто, которая подошла к витрине с выпечкой. «Такая вся розовенькая, как тюльпанчик, даже элегантная! — рассказывает Валерия. — Она спросила стоимость кулича. Ей ответили: 675 рублей. И она так грустно говорит: ну, я не ваш покупатель...» Сердце Валерии дрогнуло. Она и так собиралась напечь куличей на всю семью. Едва успев понять, что делает, она догнала пожилую женщину на улице и познакомилась с ней. Сначала бабушка даже не поверила, что её хотят угостить, спрашивала, сколько это будет стоить. Но потом расцвела и объяснила, как её найти. Оказалось, что живёт Тамара Адамовна в местном доме престарелых.

Свой разговор с ней Валерия успела записать на видео, которое выложила в блоге. И вдруг маленький паблик взорвался! Писать девушке начали со всей России: кто-то просто умилялся и благодарил за добрую идею, а кто-то — предлагал пойти дальше. За считаные часы собралась целая команда волонтёров, решившая поздравить не одну Тамару Адамовну, а весь пансионат! Одни перечисляли деньги, другие обещали приехать с машиной, третьи — помогали связаться с руководством социального центра. Там начинание поддержали. В итоге договорились угостить куличами постояльцев за пасхальным завтраком. Но требовалось на это ни много ни мало, 150 штук! Пекла с шести утра Следующие дни были как в тумане. Основную часть огромной партии вызвался взять на себя небольшой кондитерский цех из Калининграда. Но остальное Валерия осилила на собственной кухне. Вся пятница прошла в закупках. «Мы с мужем ещё 50 яиц покрасили, — вспоминает она. — Потом поспали часа два, я говорю мужу: так, давай бери ребёнка, бери бабушку, и езжайте гулять в Зеленоградск. А я буду месить тесто!» Кулинарная эпопея продолжалась с шести утра до позднего вечера. Дома у Валерии не нашлось кастрюли, в которой можно поставить тесто сразу на шесть килограммов муки — в ход пошли и миски, и бельевые тазы.

В промежутках между партиями, пока одни куличи остывали на балконе, а другие подходили, она ещё успевала сгонять в магазин за подарками для бабушек и дедушек. Помогали и добровольцы, и подруги. И крепло в душе убеждение — всё идёт как надо. «Обычно вот, когда я что-то пеку, то тесто убегает, то что-то у меня там просыплется, — смеётся Валерия. А тут вот всё прямо вообще идеально шло! Как будто не я это делала». До четырёх утра воскресенья паковали подарки, и к девяти часам команда отправилась в пансионат. Кроме куличей к завтраку постояльцам привезли другие сладости, чай, мягкие пледы. Кстати, пекарня, выпечка в которой оказалась Тамаре Адамовне не по карману, узнала на видео своё крыльцо — и тоже присоединилась к акции, добавив к куличам щедрую порцию «орешков» со сгущёнкой и других лакомств. Там столько историй Ирина Полищук, директор пансионата, поделилась с «Клопс», что всё «прошло очень хорошо». На кадрах видео заметно, что жители были не просто приятно удивлены гостинцем. Они хлопали в ладоши, улыбались, в благодарность пели песни, читали стихи и даже танцевали, рассказывает Валерия. «Там столько историй, — говорит она. Они как дети там. Я не могла, у меня слёзы текли постоянно градом...» А с Тамарой Адамовной они обнялись уже как родные. Оказалось, пожилая женщина — не просто тёзка бабушке Леры, с которой та не виделась уже несколько лет. Они одного возраста и даже землячки!

На одном визите в дом-интернат для престарелых Валерия решила не останавливаться. В планах и приезды в гости, и фотосессии, и музыкальные мастер-классы, и концерты. А к 9 Мая муж Валерии, военнослужащий, уже получил согласие своего командования организовать для пенсионеров полевую кухню.