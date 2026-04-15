Брусчатка уходит: в Калининграде поменяют покрытие на нескольких зебрах (список улиц)

В Калининграде в 2026 году заменят брусчатку на нескольких пешеходных переходах. Заказчиком работ выступает муниципальная организация «Городское дорожное строительство и ремонт», сообщается на портале госзакупок.

Вместо камня уложат асфальтобетон и нанесут разметку. Работы запланированы на следующих улицах:

Дмитрия Донского, 25

пр. Мира, 121

Ленинский пр. — Ольштынская

Ленинский пр., 137

Ленинский пр. — Хмельницкого

Грига — ул. 1812 года

Грига — Белокаменная

Грига — Фрунзе

Грига — пер. Грига

Тельмана, 2

Тельмана, 15а

Кирова, 73

Кирова, 93

Радищева — пр. Победы

пр. Победы — Донского

Краснооктябрьская — Парусная

Великолукская

Коммунальная, 69

ул. Банковская, 4

Кропоткина, 1

Кропоткина, 10

Яналова (в районе ул. Кропоткина, 10)

Вернадского — Родителева (ул. Красная, 109)

Чаадаева, 4

Чернышевского, 67

Ладожская, 1

Багратиона, 135

Дзержинского — Яблочная

Бассейная, 46.





Часть переходов сделают на одном уровне с дорогой, но многие будут приподнятыми. В документе прописаны параметры: ширина перехода — от 4 до 5 метров, высота — до 7 сантиметров.

Снятый камень не пропадёт: его будут вывозить на специальную площадку ГДСР на Мамоновском шоссе. Сроки выполнения зависят от того, когда заключат контракт. Подготовительный этап займёт до 30 дней, сами работы — до 100 дней.