Брусчатка уходит: в Калининграде поменяют покрытие на нескольких зебрах (список улиц)

В Калининграде в 2026 году заменят брусчатку на нескольких пешеходных переходах. Заказчиком работ выступает муниципальная организация «Городское дорожное строительство и ремонт», сообщается на портале госзакупок.
Вместо камня уложат асфальтобетон и нанесут разметку. Работы запланированы на следующих улицах:
- Дмитрия Донского, 25
- пр. Мира, 121
- Ленинский пр. — Ольштынская
- Ленинский пр., 137
- Ленинский пр. — Хмельницкого
- Грига — ул. 1812 года
- Грига — Белокаменная
- Грига — Фрунзе
- Грига — пер. Грига
- Тельмана, 2
- Тельмана, 15а
- Кирова, 73
- Кирова, 93
- Радищева — пр. Победы
- пр. Победы — Донского
- Краснооктябрьская — Парусная
- Великолукская
- Коммунальная, 69
- ул. Банковская, 4
- Кропоткина, 1
- Кропоткина, 10
- Яналова (в районе ул. Кропоткина, 10)
- Вернадского — Родителева (ул. Красная, 109)
- Чаадаева, 4
- Чернышевского, 67
- Ладожская, 1
- Багратиона, 135
- Дзержинского — Яблочная
- Бассейная, 46.
Часть переходов сделают на одном уровне с дорогой, но многие будут приподнятыми. В документе прописаны параметры: ширина перехода — от 4 до 5 метров, высота — до 7 сантиметров.
Снятый камень не пропадёт: его будут вывозить на специальную площадку ГДСР на Мамоновском шоссе. Сроки выполнения зависят от того, когда заключат контракт. Подготовительный этап займёт до 30 дней, сами работы — до 100 дней.
