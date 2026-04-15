Брусчатка уходит: в Калининграде поменяют покрытие на нескольких зебрах (список улиц)

В Калининграде в 2026 году заменят брусчатку на нескольких пешеходных переходах. Заказчиком работ выступает муниципальная организация «Городское дорожное строительство и ремонт», сообщается на портале госзакупок.

Вместо камня уложат асфальтобетон и нанесут разметку. Работы запланированы на следующих улицах:

  • Дмитрия Донского, 25 
  • пр. Мира, 121
  • Ленинский пр. — Ольштынская
  • Ленинский пр., 137
  • Ленинский пр. — Хмельницкого
  • Грига — ул. 1812 года
  • Грига — Белокаменная
  • Грига — Фрунзе
  • Грига — пер. Грига 
  • Тельмана, 2
  • Тельмана, 15а
  • Кирова, 73
  • Кирова, 93
  • Радищева — пр. Победы
  • пр. Победы — Донского
  • Краснооктябрьская — Парусная
  • Великолукская
  • Коммунальная, 69
  • ул. Банковская, 4
  • Кропоткина, 1
  • Кропоткина, 10
  • Яналова (в районе ул. Кропоткина, 10)
  • Вернадского — Родителева (ул. Красная, 109)
  • Чаадаева, 4
  • Чернышевского, 67
  • Ладожская, 1
  • Багратиона, 135
  • Дзержинского — Яблочная
  • Бассейная, 46.

Часть переходов сделают на одном уровне с дорогой, но многие будут приподнятыми. В документе прописаны параметры: ширина перехода — от 4 до 5 метров, высота — до 7 сантиметров. 

Снятый камень не пропадёт: его будут вывозить на специальную площадку ГДСР на Мамоновском шоссе. Сроки выполнения зависят от того, когда заключат контракт. Подготовительный этап займёт до 30 дней, сами работы — до 100 дней.

