Горящих полей в Калининградской области в этом сезоне пока на 30 процентов меньше, чем в прошлом (видео)

С начала года в Калининградской области зарегистрировано 498 случаев горения сухой травы, площадь, пострадавшая от огня, занимает 977 гектаров. Об этом сообщили «Клопс» в пресс-службе регионального ГУ МЧС во вторник, 14 апреля.

По данным на аналогичный период прошлого года, таких пожаров было на 30% больше: трава к середине апреля горела уже 720 раз на общей площади в 1 652 га. Подобное снижение спасатели связывают отчасти с затяжной зимой — снег на полях лежал куда дольше обычного. В прошлом году тушили их уже в первые недели февраля.

Другая причина — просветительская работа. К счастью, люди постепенно усваивают, что сухая трава, сгорая, пользы не приносит никому и никакой, а вот опасность представляет большую. Да и экосистеме палы только вредят.

Что конкретно привело к пожару в каждом конкретном случае, возможно не всегда. Порой это сознательные поджоги, иногда причиной может стать осколок разбитой бутылки, на ярком солнце сработавший как линза. Но, проводя проверки в муниципалитетах области, ГУ МЧС регулярно находит нарушения, которые могут привести к природным пожарам.

Где-то нет источников водоснабжения и минерализированных полос нужной ширины. В других местах не очищают землю от сухой травы. По итогам 2024 года составлено 410 протоколов об административных правонарушениях, выписаны штрафы на 27 миллионов рублей.