Горящих полей в Калининградской области в этом сезоне пока на 30 процентов меньше, чем в прошлом (видео)

С начала года в Калининградской области зарегистрировано 498 случаев горения сухой травы, площадь, пострадавшая от огня, занимает 977 гектаров. Об этом сообщили «Клопс» в пресс-службе регионального ГУ МЧС во вторник, 14 апреля.
По данным на аналогичный период прошлого года, таких пожаров было на 30% больше: трава к середине апреля горела уже 720 раз на общей площади в 1 652 га. Подобное снижение спасатели связывают отчасти с затяжной зимой — снег на полях лежал куда дольше обычного. В прошлом году тушили их уже в первые недели февраля.
Другая причина — просветительская работа. К счастью, люди постепенно усваивают, что сухая трава, сгорая, пользы не приносит никому и никакой, а вот опасность представляет большую. Да и экосистеме палы только вредят.
Что конкретно привело к пожару в каждом конкретном случае, возможно не всегда. Порой это сознательные поджоги, иногда причиной может стать осколок разбитой бутылки, на ярком солнце сработавший как линза. Но, проводя проверки в муниципалитетах области, ГУ МЧС регулярно находит нарушения, которые могут привести к природным пожарам.
Где-то нет источников водоснабжения и минерализированных полос нужной ширины. В других местах не очищают землю от сухой травы. По итогам 2024 года составлено 410 протоколов об административных правонарушениях, выписаны штрафы на 27 миллионов рублей.
Очередной случай пала травы очевидцы сняли на видео в Гурьевском районе неподалёку от посёлка Малое Васильково в понедельник, 13 апреля.
Переход огня с полей на населённые пункты и объекты экономики в этом году пожарным пока удаётся предотвращать. Но пожары продолжаются. Вечером 14 апреля поле с сухой травой горело в Московском районе.