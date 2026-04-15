Дожди, туман и потепление: прогноз на 15 апреля в Калининградской области

В регионе в среду, 15 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями и локальными дождями. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Утром температура поднимется с +6…+8 градусов до +9…+12 к полудню. В западных районах, включая Калининград, возможны небольшие дожди, на остальной территории — без существенных осадков.

Днём воздух прогреется до +10…+13 градусов в Калининграде и на западе области, на востоке — до +13…+15. На побережье будет прохладнее — +7…+10. В западной и центральной части региона местами пройдут слабые или умеренные дожди, у моря вероятны дымка и туман.

Вечером температура начнёт снижаться: до +3…+5 градусов на западе и побережье и до +6…+8 на востоке области. Осадки возможны в центральных и восточных районах, тогда как в Калининграде и на побережье существенных дождей не ожидается. При этом во второй половине вечера высока вероятность тумана.

Ветер в течение суток будет слабым — 1–6 м/с, с переходом с юго-восточного на западные направления. Атмосферное давление составит 765–766 мм ртутного столба.