Шить, творить, побеждать: юные дизайнеры из Калининграда покорили сцену столицы

Участницы театра с гордостью представляют коллекции, посвящённые Калининграду и русской культуре, на ежегодных международных фестивалях и конкурсах по всей России, завоёвывая призы.

Театр моды «Тефити» является членом международной ассоциации театров моды и студий костюма «Золотая игла», а также состоит в её высшей лиге, которую от самого создания и до последнего дня своей жизни и карьеры патронировал известный дизайнер и модельер В. М. Зайцев.

Их творения создаются долгим и кропотливым трудом, иногда на одну коллекцию уходит от полугода до года.

Победители и призёры

8 марта в Москве прошёл конкурс театров моды и студий костюма ассоциации «Золотая игла» — это самое важное и ожидаемое событие года для театров моды со всей страны и ближнего зарубежья.

После года подготовки по заданной теме театр моды «Тефити» с коллекцией «Иллюзии в розовом» завоевал 2-е место от маститого жюри и 3-е от молодёжного на масштабном конкурсе, в рамках которого было представлено более 100 коллекций в 20 номинациях от разных команд.

Кроме того, их выступления проходят в других городах нашей большой страны: Санкт-Петербурге, Владимире, Самаре, Казани, Суздале и других.

Осенью театр был удостоен чести в составе четырёх лучших театров моды России представлять ассоциацию «Золотая игла» во Всероссийском детском центре «Орлёнок».

21 день на берегу Чёрного моря театры презентовали свои коллекции для всей России.

Чем занимаются воспитанницы театра мод?

Главная цель «Тефити» — воспитать в ребёнке творца, который уверен в себе и способен работать без шаблонов и заготовок. Театр открыт для девочек от 3 до 16 лет.

Младшая группа (от 3 до 7 лет): учимся быть грациозными

хореография и пластика; основы дефиле для формирования красивой походки; актёрское мастерство; фотосессии; прикладное творчество.

Старшая и средние группы (от 8 до 16 лет): создаём моду сами