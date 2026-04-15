Шить, творить, побеждать: юные дизайнеры из Калининграда покорили сцену столицы

Театр моды «Тефити» — не просто школа моделей, а симбиоз актёрского мастерства, режиссуры, хореографии, дефиле и дизайна. Юные таланты воплощают самые смелые идеи, соединяя старинные техники рукоделия с авангардными трендами и не только. Девочки создают уникальные наряды полностью собственными руками — начиная с эскизов и заканчивая показом на подиумах и сценических площадках.
Их творения создаются долгим и кропотливым трудом, иногда на одну коллекцию уходит от полугода до года.
Гастроли по всей стране
Коллектив гастролирует по всей стране и делится своим творчеством, популяризируя Калининградскую область.
Театр моды «Тефити» является членом международной ассоциации театров моды и студий костюма «Золотая игла», а также состоит в её высшей лиге, которую от самого создания и до последнего дня своей жизни и карьеры патронировал известный дизайнер и модельер В. М. Зайцев.
Участницы театра с гордостью представляют коллекции, посвящённые Калининграду и русской культуре, на ежегодных международных фестивалях и конкурсах по всей России, завоёвывая призы.
Победители и призёры
8 марта в Москве прошёл конкурс театров моды и студий костюма ассоциации «Золотая игла» — это самое важное и ожидаемое событие года для театров моды со всей страны и ближнего зарубежья.
После года подготовки по заданной теме театр моды «Тефити» с коллекцией «Иллюзии в розовом» завоевал 2-е место от маститого жюри и 3-е от молодёжного на масштабном конкурсе, в рамках которого было представлено более 100 коллекций в 20 номинациях от разных команд.
Кроме того, их выступления проходят в других городах нашей большой страны: Санкт-Петербурге, Владимире, Самаре, Казани, Суздале и других.
Осенью театр был удостоен чести в составе четырёх лучших театров моды России представлять ассоциацию «Золотая игла» во Всероссийском детском центре «Орлёнок».
21 день на берегу Чёрного моря театры презентовали свои коллекции для всей России.
Чем занимаются воспитанницы театра мод?
Главная цель «Тефити» — воспитать в ребёнке творца, который уверен в себе и способен работать без шаблонов и заготовок. Театр открыт для девочек от 3 до 16 лет.
Младшая группа (от 3 до 7 лет): учимся быть грациозными
- хореография и пластика;
- основы дефиле для формирования красивой походки;
- актёрское мастерство;
- фотосессии;
- прикладное творчество.
Старшая и средние группы (от 8 до 16 лет): создаём моду сами
- разработка идеи и отрисовка эскизов;
- изучение основ кроя и самостоятельный пошив;
- декорирование изделий и создание сложных аксессуаров;
- постановка дефиле для презентации собственной коллекции.
Театр «Тефити» даёт детям возможность погрузиться в мир дизайна, реализовать себя на сцене, обрести друзей и расширить кругозор благодаря путешествиям.
Подробнее о театре мод читайте в группе во «ВКонтакте»: vk.ru/ttefi1112021
