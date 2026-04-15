«Спящие» счета: почему опасно выбрасывать старые банковские карты и как правильно закрыть счёт

В повседневной жизни у многих из нас накапливается целый «пластиковый парк»: одна карта для зарплаты, вторая для кешбэка, третья — старая кредитка, которой не пользовались годами, плюс дебетовые карты, выпущенные «на всякий случай» или для получения разовой скидки в магазине. Часто после того, как необходимость в карте отпадает, мы просто перестаём ею пользоваться, оставляя пластик пылиться в ящике стола или вовсе его выбрасывая. Как поступить с ненужными банковскими картами, рассказали эксперты Регионального центра финансовой грамотности.

С точки зрения закона и финансовой безопасности такое «забывание» чревато последствиями. Наличие неиспользуемых, но не закрытых официально счетов может не только опустошить кошелёк, но и существенно испортить кредитную историю, закрыв доступ к крупным займам в будущем.

Мифы о неиспользуемых картах

Самый распространённый миф звучит так: «Если на карте нет денег и я ей не пользуюсь, значит, я ничего не должен банку». Это опасное заблуждение. Даже если физический пластик давно утерян или срок его действия истёк, договор банковского счёта продолжает действовать.

Вот основные риски, с которыми сталкиваются владельцы «спящих» карт:

1. Невидимые комиссии. Банки регулярно взимают плату за годовое обслуживание, за подключённые услуги (например, СМС-информирование), страховые программы. Если деньги на счёте отсутствуют, баланс уходит в минус, формируя техническую задолженность.

2. Долги по кредитке. Если речь идёт о кредитной карте, ситуация становится критической. Даже если вы давно погасили основной долг, но не закрыли счёт, банк продолжит списывать средства за обслуживание уже за счёт кредитного лимита. На эту сумму будут начисляться проценты и штрафы за просрочку.

3. Ухудшение кредитной истории. Наличие долга (даже в 100–200 рублей) перед банком передаётся в Бюро кредитных историй (БКИ). Это делает заёмщика «проблемным» в глазах других финансовых организаций. Кроме того, даже без долга открытый, но неиспользуемый лимит по кредитной карте учитывается в показателе долговой нагрузки (ПДН). А это может стать причиной отказа в ипотеке, либо банк может посчитать, что вы потенциально можете увеличить свою долговую нагрузку на сумму всех доступных лимитов.

4. Новые тарифы банков. С начала года один из крупных банков ввёл ежемесячную комиссию за обслуживание «спящих» платёжных счетов, к которым не привязаны активные карты. Если клиент не пользуется счётом и не получает на него зарплату, списание составляет 150 рублей в месяц. Ожидается, что подобную практику могут распространить и другие крупные игроки рынка.

Что делать? Инструкция по закрытию

Единственный способ избежать этих рисков — официальное закрытие счёта. Важно понимать разницу: блокировка карты (даже по заявлению в кол-центр) не равна закрытию счёта. Договор продолжает действовать, комиссии начисляются.

Пошаговый алгоритм действий:

Шаг 1. Погасите задолженность и выведите остатки.

Перед визитом в банк необходимо:

Убедиться, что у вас нет задолженности по карте (основной долг, проценты, штрафы, плата за обслуживание). Снять или перевести все личные денежные средства с карты. Если карта кредитная, убедитесь, что на ней нет ваших личных сбережений (овердрафт). Отключить все платные опции (страхование, уведомления), чтобы в период закрытия счёта не произошло новых списаний.

Шаг 2. Напишите заявление.

Обратитесь в отделение банка с паспортом и самой картой (если она сохранилась). Если карта утеряна, закрыть счёт всё равно можно.

В заявлении необходимо указать реквизиты для перевода остатка средств (если после списаний на счёте останутся копейки). Важно: попросите сотрудника поставить отметку о принятии заявления или выдать вам его копию.

Шаг 3. Ждите закрытия.

Согласно пункту 5 статьи 859 Гражданского кодекса РФ, остаток средств должен быть выдан или переведён в течение семи дней после подачи заявления. Однако сам счёт может закрываться не сразу. Стандартный срок, который банки отводят на завершение расчётных операций и «технологического» закрытия, составляет от 30 до 60 дней.

В этот период плата за обслуживание взиматься не должна, но важно контролировать процесс.

Шаг 4. Получите подтверждение.

Самый важный этап, который многие пропускают. После истечения срока (обычно через 30–45 дней) необходимо снова обратиться в банк и получить справку о закрытии счёта и отсутствии задолженности.

Этот документ — ваша страховка от будущих претензий банка, автоматических списаний и ошибок в кредитной истории. Справку рекомендуется хранить не менее трёх лет (срок исковой давности).

Особенности закрытия кредитной карты

Закрытие кредитки требует повышенной осторожности. Эксперты Роскачества и юристы подчёркивают, что недостаточно просто «обнулить» долг и разрезать «пластик».

Чтобы не остаться должником, необходимо:

1. Запросить в банке выписку о полной сумме погашения на текущую дату. Из-за «технического» периода между датой платежа и датой списания на счёте может остаться неуплаченная сумма процентов (например, за последние дни пользования).

2. После погашения написать заявление именно на расторжение договора и закрытие ссудного счёта, а не просто на отказ от перевыпуска карты.

3. Обязательно получить справку, подтверждающую, что кредитный лимит обнулён, а счет закрыт.

Может ли банк закрыть счёт сам?

Да, закон предусматривает такую возможность. В соответствии с пунктом 2 статьи 859 ГК РФ, если в течение двух лет на счёте клиента-гражданина (не ИП) нет денежных средств и не совершалось операций, банк имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.

Однако рассчитывать на это не стоит по двум причинам:

Банк обязан предупредить клиента за два месяца. Часто уведомления теряются или попадают в спам. Если в этот период на счёт поступит хоть рубль (например, от кешбэка или ошибочного перевода), отсчёт срока начинается заново. Пока счёт не закрыт, риски начисления комиссий сохраняются.

Как проверить, есть ли у вас «забытые» счета?

Если вы не уверены, закрыты ли старые карты, или просто хотите проверить, сколько счетов открыто на ваше имя, эксперты рекомендуют использовать официальные сервисы:

1. Портал «Госуслуги». В разделе «Финансы и кредиты» можно заказать кредитную историю или запросить сведения о счетах.

2. Личный кабинет налогоплательщика (ФНС). В разделе «Сведения о банковских счетах» отображается информация об открытых счетах. Важно: если счёт был открыт до 1 июля 2014 года, данных там может не быть, так как обязанность банков передавать эти сведения в ФНС появилась позже.

Материал подготовлен в рамках программы Министерства финансов «Эффективные финансы». Дополнительная информация — по телефону «горячей линии» по вопросам финансовой грамотности (звонок бесплатный) 8 800 555-85-39 или на сайте fingram39.ru.