Из-за ремонта тротуара перенесут остановку региональных автобусов на Театральной

С 15 по 25 апреля автобусы региональных маршрутов №105, №106 и №107 будут останавливаться на ул. Театральной там же, где осуществляет посадку и высадку пассажиров городской транспорт. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Калининграда.

Автобусы-экспрессы №205э и 207э в этом месте останавливаться не будут, посадка — на остановке «ТЦ «Маяк».

«Администрация приносит извинения за временные неудобства, вызванные необходимостью обеспечения безопасности при проведении ремонтных работ», — говорится в сообщении.