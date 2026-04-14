Водолазы начали обследовать старый мост через Преголю, который хотят сделать пешеходным: фоторепортаж

В Калининграде стартовали подводные исследования старого железнодорожного моста через Преголю, который находится возле Музея Мирового океана. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе учреждения.

Водолазы изучают состояние конструкций. Опоры с башнями и два пролёта находятся у музея в оперативном управлении. Как уточнили в ММО, на площадке идут предпроектные работы, которые финансируются из бюджета музея.

При благоприятных условиях приступить к разработке документации планируют к концу 2026 года. Конкретные сроки восстановления моста и источники финансирования станут понятны после прохождения экспертизы и определения сметной стоимости.

Восстановление моста как пешеходного решает сразу несколько задач. В первую очередь, он свяжет объекты музея, расположенные на разных берегах Преголи: Набережную исторического флота — с Фридрихсбургскими воротами и Янтарной мануфактурой. Во-вторых, мост станет частью музейного квартала в историческом центре Калининграда, в который входят остров Канта и Кафедральный собор, Музей Мирового океана, Калининградский областной музей изобразительных искусств, филиал Третьяковской галереи и другие объекты.