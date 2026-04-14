По Калининградской области снова пустили автопоезд здоровья

В Калининградской области снова начал работу автопоезд здоровья, который будет выезжать в города и посёлки региона. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сообщил в своём телеграм-канале во вторник, 14 апреля.

Первым делом три передвижных медкомплекса отправили в Краснознаменский округ. В их составе — маммограф с кабинетом профосмотра, флюорограф и стоматологический кабинет. До 17 апреля автопоезд здоровья будет работать ещё в четырёх посёлках района — Правдино, Победино, Весново и Неманском.

«Всего охватим 21 муниципалитет, за исключением Калининграда. О том, когда и где можно пройти обследование, обязательно сообщат на местном уровне. К слову, в прошлом году медкомплекс проработал около семи месяцев, обследование прошли больше 10 тысяч жителей региона, в том числе из небольших и труднодоступных посёлков», — заявил глава региона.