В Калининградской области выросли объёмы производства и потребления кофе

В Калининградской области компании, выпускающие кофе под несколькими собственными торговыми марками, увеличили производство за пять лет в 2,9 раза. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщает Калининградстат.

Если в 2020 году выпуск составлял 146,2 тонны, то в 2025 году уже 423 тонны. По сравнению с 2024-м производство кофе в регионе выросло на 125 тонн.

За десять лет количество заведений общепита — ресторанов, кафе и баров — где можно выпить эспрессо, латте, капучино и другие варианты напитка, в Калининградской области выросло на 37,4%. Резкий рост отмечен в 2025 году, когда их насчитывалось 720. Это на 24 объекта больше, чем в 2024 году.

За год резко выросли и объёмы продаж кофе — на 63,62%. В 2024 году его продано на 1,8 млрд рублей, в 2025 году — на 3,1 млрд.

Цена килограмма кофе в Калининградской области в феврале 2026 года составляла 2 358,32 рубля за килограмм. Это дешевле, чем в Тамбовской области, где средняя цена продукта — 2 408,42 руб./кг, но дороже, чем в Хабаровском крае — 2 298,86 руб./кг.

Самый дорогой кофе — в Чукотском автономном округе: 3 423,74 руб./кг, самый дешёвый — в Республике Северная Осетия-Алания: 1 540,51 руб./кг.