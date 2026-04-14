В Калининграде подростки оккупировали крышу водонапорной башни бывшей скотобойни (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде руины водонапорной башни, относившейся к скотобойне Розенау, оккупировали подростки. Об этом «Клопс» рассказала очевидица Мария.

Строение находится в районе бывшего мясокомбината на Аллее Смелых. Днём в воскресенье, 12 апреля, дети ходили по зданию и выходили на крышу.

«Подростки залезли на самый верх и сидели, свесив ноги. На замечания они никак не реагировали. Может, кто-то из родителей узнает на фото своих мальчишек и скажет, что так делать нельзя?» — надеется Мария.

По словам местной жительницы, дети поступают так довольно часто. Заброшка не огорожена, а двери не заколочены.