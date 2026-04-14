В Светлогорске в день взятия Раушена открыли бюст Герою Советского Союза Полищуку (фото)

В Светлогорске в день 81-й годовщины взятия Раушена красноармейцами открыли бюст Герою Советского Союза Спиридону Полищуку. Об этом пресс-служба администрации округа сообщила «Клопс» во вторник, 14 апреля.

Церемония прошла после традиционного возложения цветов на Мемориале советским воинам. Власти напомнили, что майор Полищук, командир батальона 292-го стрелкового полка, отличился в боях на Земландском полуострове 13 и 14 апреля 1945 года. Его подразделение прорвало оборону противника, удержало позиции до подхода основных сил, а затем у Раушена вышло в тыл врага. Это вынудило около 800 немецких солдат и офицеров сдаться в плен.

«У нас в городе сегодня большой праздник <...>. И мы посчитали несправедливым, что имя Спиридона Кирилловича Полищука не было увековечено до сегодняшнего дня на территории нашего города. Потому что вклад его во взятие Раушена был максимально значимым. Он своим примером, своим героическим поведением вёл своих бойцов вперёд.

Простой тракторист сразу после войны вернулся в свою деревню под Челябинском и дожил до 2002 года.

И сегодня здесь, у нас в Светлогорске, в самом центре города, навсегда увековечен его образ», — отметил глава муниципалитета Владимир Бондаренко.

Автор бюста Ованнес Минасян рассказал, что работа над скульптурой длилась около полугода. Сначала он сделал портрет, потом вылепил модель из глины, а затем её отлили в гипсе, воске и бронзе.

«Это было на одном дыхании. Когда я начал моделировать его бюст, то понял, какой это был светлый человек. Да, по-командирски собранный, но настолько чистый, настоящий, чисто русский человек, который стал на защиту своей Родины от фашистов. Я получил большое удовольствие от работы. Надеюсь, городу понравится моя работа», — рассказал художник.