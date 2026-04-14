Орудийную откроют раньше: власти назвали новые сроки ремонта

В Калининграде ремонт улицы Орудийной планируют закончить раньше предусмотренного контрактом срока. Об этом «Клопс» сообщили в городской администрации.

Сейчас работы ведутся на участке от Аэропортной до Староорудийной. Здесь не только обновляют проезжую часть, как это было раньше, но и строят тротуары, обустраивают велодорожку.

Готовность объекта на данный момент составляет 32%. Если подрядчик сохранит текущие темпы, открыть техническое движение по магистрали смогут уже осенью. При этом по контракту завершение работ запланировано на декабрь 2026 года.

Власти подчёркивают, что Орудийная — один из самых сложных объектов. Работы ведутся в стеснённых условиях, кроме того, требуется перекладка большого количества инженерных коммуникаций.

Стоимость ремонта превышает 460 млн рублей. Как рассказала «Клопс» глава администрации города Елена Дятлова, 84% финансирования обеспечивается за счёт областного бюджета.