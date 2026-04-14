Директор зоопарка Калининграда рассказала, почему на побережье этой весной должно быть меньше тюленят

На берегах моря этой весной может быть меньше тюленят, нежели в прошлом году. Такое мнение в эфире «Бизнес ФМ — Калининград» высказала директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова.

Она рассказала, что с прошлого года в регионе работает реабилитационный центр по спасению морских млекопитающих «Сердце морей», созданный по инициативе Центра океанографии и морской биологии «Москвариум».

«Я надеюсь, что в этом году тюленят будет намного меньше, — отметила она. —Была очень хорошая зима с хорошим льдом. И нормальный тюлень вообще предпочтёт размножаться на льду, где гораздо меньше опасности, чем на берегу. И я надеюсь, что таких брошенных тюленят будет мало. Но, насколько я знаю, как минимум трёх из них уже точно находили. Два из них были изъяты, по-моему, даже без разрешения Росприроднадзора. Но это, наверное, зона внимания проверяющих органов. А один, насколько я знаю, был изъят из природы АНО «Сердце морей». И я добавлю, что точно не надо их спихивать в воду, потому что это всё-таки не рыбы, это млекопитающие. В воде они только охотятся на рыбу, всё остальное время они проводят на берегу».

Несколько лет назад зоопарк Калининграда также занимался реабилитацией морских млекопитающих.

«Мы прекратили это делать, когда наступила пандемия, потому что было очень сложно обеспечить карантинирование и безопасность работ, — отметила директор учреждения. — Но мы в целом не должны были этим заниматься, потому что все дикие животные — это федеральная собственность, а мы муниципальный зоопарк. Спасибо, что нас тогда тоже поддерживали пожертвованиями и нам удавалось обходиться без использования муниципальных средств, а то неизвестно вообще, чем бы это закончилось».

Светлана Соколова сообщила, что нужно делать, если вы нашли тюленя на берегу.

«Если вы видите, что животное истощено, а как это можно определить? Как правило, довольно непропорционально большая голова, явно выраженная перемычка в шее. Чаще всего это признаки, что животное недокормлено, потому что хороший тюлень в период линьки должен весить порядка 30-40 килограмм. Если вы внешне понимаете, что он истощён, ему требуется помощь, пожалуйста, позвоните по телефону «Сердца морей» — его совершенно спокойно сейчас можно найти в интернете, и животным будет обеспечена надлежащая помощь», — подчеркнула директор зоопарка.

В телеграм-канале организации указаны следующие телефоны:

Горячая линия:

+7 (985) 385-23-71.

Научные консультанты:

+7 (906) 213-83-25,

+7 (912) 299-05-50.