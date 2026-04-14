Закон для растеряш: в Калининграде разработали порядок обращения с найденными вещами

В Калининграде разработали правила работы с найденными на улицах города вещами. Новый порядок определяет, куда нести кошельки, зонтики и телефоны, сколько их хранить и с какого момента нашедший может считать себя новым хозяином.

Проект постановления, где описан порядок приёма, хранения и принятия находок в муниципальную собственность, опубликован на официальном сайте администрации Калининграда в четверг, 9 апреля. Документ вступит в силу после официального опубликования в газете «Гражданин».

Куда нести находку

Нашедшему чужую вещь предлагают обратиться в комитет муниципального имущества и земельных ресурсов (пл. Победы, 1) с заявлением. С собой нужно взять копию паспорта. Находку можно либо сдать в комитет, либо оставить на хранение у себя — это тоже допускается.

Во втором случае ответственность за сохранность лежит на нашедшем. Пользоваться находкой или обращаться с ней так небрежно, чтобы она могла испортиться, запрещено!

Сколько будут искать хозяина

Искать хозяина предполагается в течение полугода. Комитет разместит объявление на официальном сайте администрации и в газете «Гражданин». Если за это время хозяин не объявится — владельцем становится тот, кто её нашёл, при условии, что он изъявил такое желание. Но это не обязательно. В этом случае находка переходит в муниципальную собственность.

Что точно не примут

Находками, порядок обращения с которыми регламентирует новый документ, может считаться не всё подряд. Оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства по-прежнему нужно относить только в территориальные органы МВД.

Как забрать свою потерю

Собственнику нужно обратиться в тот же комитет с заявлением, паспортом и документами, подтверждающими право на свою потерю. Выдать её обязаны в течение пяти рабочих дней. Кстати, если для того, чтобы обеспечить сохранность находки, пришлось потратить бюджетные средства, владельцу сперва придётся компенсировать расходы.