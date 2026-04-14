В Калининградской области стало меньше юрлиц, но больше ИП и самозанятых: эксперты назвали тренды

В Калининградской области в 2025 году общее количество бизнес-структур выросло на 3,34 тысячи. Об этом во вторник, 14 апреля, заявила уполномоченная по правам предпринимателей Олеся Белая, выступая с отчётным докладом на заседании регионального Законодательного собрания.

В минувшем году в регионе закрылось 7 092 организаций, открылось 9 991. По словам Олеси Белой, сохраняется тенденция роста ИП и сокращения юридических лиц: последних стало меньше на 237.

Депутат Олег Урбанюк поинтересовался, с чем связана такая ситуация и не приведёт ли это к уходу бизнеса в менее регулируемые структуры. Олеся Белая подчеркнула, что триггером выступили изменения налогового законодательства: «Для бизнеса это был шок».

Многие закрыли свои предприятия, чтобы не платить, в частности, страховые взносы. К тому же в регионе сократилась покупательская активность, калининградцы стали больше экономить.

Комментируя ситуацию, председатель Законодательного собрания Андрей Кропоткин заметил, что с развитием маркетплейсов многие покупатели перестали ходить в традиционные магазины и там уменьшился денежный поток. «Меньше бизнеса не стало, просто он перешёл в ту сферу, где ему выгодно», — сказал Кропоткин.

В подтверждение этого Олеся Белая рассказала, что по итогам года в Калининградской области отмечен значительный рост количества самозанятых — на 29 916 человек, или на 29%. Сейчас в регионе насчитывается почти 120 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход, причём 6,5 тысячи являются индивидуальными предпринимателями на самозанятости.

У этой ситуации есть обратная сторона. По словам Олеси Белой, многие бизнесмены опасаются работать с самозанятыми из-за риска, что налоговая служба признает это подменой трудовых отношений. В таком случае налоговая нагрузка вырастет многократно задним числом, с момента начала сотрудничества.