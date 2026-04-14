В Калининградской области до конца мая запретят жечь траву, мусор и готовить шашлыки на природе

С 15 апреля по 31 мая в Калининградской области будет действовать особый противопожарный режим. Об этом в своём канале на платформе MAX сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

На время действия режима в регионе нельзя разводить костры в лесах, сжигать мусор и траву, а ещё готовить еду на открытом огне, в том числе на землях сельхозназначения. Муниципалитетам поручили создать оперштабы и рабочие группы, усилить контроль, подготовить противопожарные преграды, провести уборку после зимы. В районах также должны позаботиться о пунктах для временного размещения.

«Друзья, напоминаю. За поджоги травы предусмотрена ответственность — от штрафов до уголовной. В первую очередь это про нашу с вами безопасность. Огонь распространяется быстро, выходит из-под контроля и может привести к очень и очень печальным последствиям для людей и братьев наших меньших», — отметил глава области.

Ещё одно поручение губернатора касается патрулирования: главы муниципалитетов должны организовать эту работу на местах и объяснить жителям, куда обращаться при обнаружении возгорания.