«Библионочь» в Калининграде: Сергей Лукьяненко, симфонический оркестр и высшая школа гастрономии

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Суббота, 18 апреля, станет временем, когда Калининградская областная научная библиотека вновь преобразится в пространство для встреч и живых диалогов. В этом году всероссийская акция «Библионочь» проходит уже в 15-й раз, и главной площадкой в регионе по традиции становится Калининградская областная научная библиотека. Тема 2026 года — «Единство народов — сила России!». А значит, разговор пойдёт о том, что объединяет: о культуре, о традициях, которые не уходят в прошлое, а продолжают жить в нас. Вечер начинается с музыки Старт главной литературной акции весны даст в 18:00 Калининградский областной симфонический оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств РФ Аркадия Фельдмана. Коллектив представит специальную программу «Единство в созвучии». Прозвучат любимые произведения Чайковского, Свиридова, Хачатуряна и необычная, завораживающая музыка бурятского композитора Лудуба Очирова.

Вкус как культурный код В 18:30 научная библиотека представит редкий формат — лекцию-дегустацию «Гастрономическая карта России». Ресторатор и сооснователь Балтийской высшей школы гастрономии, автор идеи и организатор Фестиваля балтийской кухни Максим Ткачёв проведёт гостей через вкусы российских регионов: от удмуртских перепечей до дагестанских лепёшек чуду и марийского окорока. Это будет интереснейший разговор о стране через еду — пожалуй, самый приятный и честный способ понять культуру. А кое-что получится и попробовать. Многожанровый хоровод В программе «Библионочи» в научной библиотеке также интерактивное представление «В единстве — наша сила», где традиции народов России раскроются через музыку, танец и игру. Ингуши, якуты, буряты, татары, чуваши презентуют «живую» культуру, которую вы услышите, увидите и почувствуете прямо в Калининграде. Этот многожанровый яркий хоровод песен, танцев и игр позволит ощутить неповторимый колорит национального многообразия культуры России.

Пространство вдохновения «Там, где начинается свет». В программе вечера мастер-класс художницы Ольги Пионткевич-Усовой, где вы сможете создать собственный сувенир с символом региона — маяком. Во время акции можно будет прикоснуться и к необычному ремеслу. Вас ждёт работа мастерской «Ткацкая Калининградская»: мастер-классы по прядению на русском веретене и по изготовлению браслета на бердышке. Кроме того, в библиотеке будет работать выставка, посвящённая истории русского костюма: от древних традиций до индустриального XX века, экскурсию по которой проведёт искусствовед Алёна Мирошниченко. География литературы В 19:30 в научной библиотеке стартует творческий вечер финалистов VI конкурса прозаической миниатюры им. Ю. Куранова «Литературная карта России в миниатюре». В читальном зале прозвучат тексты авторов из разных городов страны — как точки на карте, соединённые словом. Гости «Библионочи» услышат прозаические миниатюры писателей из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Брянска, Красноярска, Нижнего Новгорода, Оренбурга и Калининграда. Диалог об истории региона К 80-летию Калининградской области в научной библиотеке представят интерактивную лекцию-игру «Искусство строить корабли» от Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь». Историю флота рассмотрят здесь как живой процесс, в котором есть место воображению.